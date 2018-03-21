В Новосибирске открывается новый драматический театр

Его основателем и художественным руководителем стал бывший актер «Старого дома».

За свою карьеру Сергей Дроздов сыграл более ста ролей, но год назад решил делать театр сам и оставил профессию. 23 марта первым спектаклем нового театра «Понедельник выходной», расположенного по адресу ул. Ядринцевская, 73, станет «Трактирщица» по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони, написанная в восемнадцатом веке. Комедия в двух действиях рассказывает о секретах женского очарования и приёмах обольщения. Второй премьерой марта будет моноспектакль «105.поЖизненно» по мотивам очерка Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», в которой героиня расскажет свою историю от первого лица. 1 апреля театр обещает провести два массовых мастер-класса по актерскому мастерству — для детей и для взрослых с участием всех артистов труппы.