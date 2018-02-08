«Глобус» обещает исполнить желание

К Международному дню театра 27 марта «Глобус» объявил конкурс на лучшую историю о себе.

Театр предлагает всем желающим поделиться своим уникальным воспоминанием, связанным с ним. Это может быть история о первом свидании, детские впечатления о спектакле, увиденном в «Глобусе» или какие-то другие уникальные переживания. Автор самого искреннего рассказа получит не менее особенный приз — исполнение любого желания, «не противоречащего УК РФ и этическим нормам». Это может быть день в театре, личный спектакль или что-то другое — «Глобус» пообещал постараться осуществить мечту. Своими рассказами театр просит делиться в соцсетях с хэштегом #люблюглобус, либо прислать на почту pr-otdel@globus-nsk.ru. Победитель будет объявлен 27 марта.