Рождественский фестиваль искусств: театральная программа в интересных деталях

В этом году художественным руководителем фестиваля стал главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый. Он создал потрясающую программу, в которую вошли самые разные спектакли. Если условно разделить ее на две части, то это постановки известных государственных театров — «Сатирикон», Театр имени Маяковского и Театр имени Моссовета. К ним примыкает Театр «Мастерская» Григория Козлова, который в Новосибирске недостаточно известен, но можно ручаться, что это — режиссура уровня Петра Фоменко и Льва Додина.

На фестивале будет представлено два спектакля Театра «Мастерская»: «Тихий Дон» и «Записки юного врача». Хочу обратить особое внимание на «Тихий Дон», который идет восемь часов. Шолоховское произведение на сцене — это море чувств, и пусть никого не пугает, что спектакль идет с тремя антрактами. Все, кто его уже видел, говорят, что смотрится спектакль на одном дыхании. Кстати, мы совместно с ресторатором Денисом Ивановым подготовили акцию: те, кто купит билеты на первые ряды партера, получают бесплатный арт-ланч в ресторане «BEERMAN и Пельмени». Нам, со своей стороны, очень хочется, чтобы человек, пришедший в театр, то есть, в храм искусства, чувствовал себя комфортно и получал удовольствие. Мы надеемся, что приятные впечатления от посещения театра останутся у всех на долгие годы.

Что касается второй части театральной программы, то это — исключительно современный театр. Самый необычный спектакль программы — «Разговоры беженцев». Он будет показан прямо на вокзале, а зрители будут слушать персонажей постановки в наушниках. Это — абсолютный эксклюзив, и все действие произойдет в реальном времени. Это — театр «без театра». А еще есть театр «без актера» — сольный спектакль «the Marusya»: необычная и веселая постановка, при всей кажущейся импровизационности он точно сконструирован и уже объехал множество городов, а также успел получить «Золотую Маску».

Есть в нашей программе танцевальный спектакль «Кафе «Идиот» — яркий образец визуального театра, который отличает глубокое прочтение Достоевского. Могу заметить, что на постановки Театра «Балет «Москва» в самой столице не попасть, они часто гастролируют, имеют множество наград. Посмотреть очень рекомендую. Пластика, костюмы, свет — все великолепно. Среди непривычных для зрителей спектаклей отмечу еще «Колино сочинение» — очень тонко сделано. Еще одна необычная постановка — это «Топливо». Он будет показан на непривычных для театрального зрителя площадках — в Лофт-парке «Подземка» и в Технопарке. Советую посетить постановку красноярского театра «Чик. Гудбай, Берлин!». Казалось бы, не столичный театр, но спектакль замечательный. Его поставил режиссер Олег Рыбкин, которого в Новосибирске хорошо знают и любят. Играют молодые актеры и адресован он молодежи. Очень серьезный, глубокий спектакль на вечную тему — поиски себя. Вся фестивальная программа — это высокое искусство. Мы не собираемся проводить эксперименты над публикой, мы предлагаем спектакли, отмеченные наградами, одобренные и критикой, и зрителями. Словом, «XII Международный Рождественский фестиваль искусств» — это фестиваль современного высокопрофессионального театрального искусства.

Программа фестиваля:

8-9 декабря в театре «Глобус» — «Человек из ресторана» (И. Шмелев). Московский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина. Константин Райкин в главной роли этого «сказа о благородной жизни» представляет на сцене образец традиционного пстхологического театра, убедительного в своей правде и честности.

12-13 декабря в театре «Глобус» — «Не все коту масленица» (А. Островский). Московский государственный академический театр им. Моссовета. «Сцены из московской жизни» познакомят зрителей с колоритным купеческим бытом, а в одной из острохарактерных ролей блеснет Евгений Стеблов.

14-15 декабря на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» — «Разговоры беженцев» (Б.Брехт). Проект санкт-петербургского фестиваля искусств «Точка доступа» (Санкт-Петербург). Променад-спектакль даст возможность зрителям стать свидетелями приватного разговора брехтовских геров, которые обсуждают темы, не потерявшие актуальности и сегодня.

15-16 декабря в театре «Красный Факел» — «Чик. Гудбай, Берлин!» (В. Херрндорф). Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. Камерное роуд-шоу — классическая история взросления подростков, вырвавшихся из обыденности и с головой погрузившихся в приключения, которые ждут их на каждом шагу.

16-17 декабря в театре «Глобус» — «Тихий Дон» (М. Шолохов). Санкт-петербургский государственный театр «Мастерская». Санкт-Петербург. История большой и трагической любви разворачивается на фоне революции и гражданской войны. Создатели спектакля определили его как «житие хутора Татарского в двух частях и четырех действиях».

17 декабря в Лофт-парке «Подземка» и 18 декабря в Технопарке Академгородка — «Топливо» (Е. Казачков). Pop Up Театр (Москва). В основе постановки лежит интервью с Давидом Яном, известным IT-предпринимателем, основателем компании ABBYY — ведущего мирового разработчика лингвистического программного обеспечения.

17-18 декабря в Концертно-театральном зале «Евразия» — «Кафе «Идиот» (Ф. Достоевский). Театр «Балет Москва» (Москва). Яркий образец визуального театра. Спектакль сделан на языке современного танца и мультимедиа и основан на впечатлениях, полученных от романа Федора Достоевского «Идиот».

18-19 декабря в театре «Глобус» — «Записки юного врача» (М. Булгаков). Санкт-петербургский государственный театр «Мастерская». Спектакль поставлен по ранним рассказам Михаила Булгакова. Главный герой — вчерашний студент-медик, которому приходится самому принимать непростые решения в своей профессиональной деятельности.

19-20 декабря в театре «Красный факел» — «Колино сочинение» (С. Голышев). Проект продюсерского центра «Контарт» (Москва). Спектакль для взрослых и для детей поставлен по книге Сергея Голышева «Мой сын — даун». В основе — стихотворение шестилетнего мальчика Коли, посвященного им девочке Варе.

20-21 декабря в театре «Старый дом» — «the_Marusya». Компания «Диалог Данс». Жанр этого спектакля можно определить как «танцевальный стендап». Идея его родилась из шутки, а главная роль принадлежит не танцовщику и не актрисе, а сотруднице театра.

22 декабря в театре «Глобус» — «Изгнание» (М. Ивашкявичус). Московский академический театр им. Владимира Маяковского. Хроника одного путешествия — о тех, кто прибыл в Лондон в поисках лучшей жизни. Но ждет ли их здесь то, о чем они грезили на родине?

Текст: Людмила Смирнова