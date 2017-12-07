Студия «Особенный тип» приглашает на «Пир»

Постановка начала готовиться в сентябре. Сначала был кастинг, куда пришли около семидесяти человек, и на котором, в итоге, отобрали чуть более десяти. В течение трех месяцев участники прошли тридцать разнообразных тренингов и занятий по актерскому мастерству, вокалу и хореографии, во время которых они получили первый сценический опыт и научились работать в команде. Руководитель студии «Особенный тип» Ольга Стволова называет концепцию спектакля «семейной вечеринкой»: театр предполагает встречу и диалог — с режиссером, зрителем, самим собой и новыми идеями. В России философские разговоры ведутся за столом, и герои «Пира» поделятся своими реальными историями, полыми юмора, трагедий и даже песен, с неожиданным финалом.

Спектакль будет показан 11 декабря, 18.30 в Новосибирском областном театреКукол, ул. Ленина 22 и 12 декабря в 18.30, в лофт- парке «Подземка», Красный проспект 161.