Рождественский фестиваль искусств: «Глобус» обещает захватывающий декабрь

В Новосибирск приедут десять театральных коллективов, чтобы показать одиннадцать спектаклей, один из которых будет сыгран на вокзале.

8 декабря Фестиваль откроет «Сатирикон» и Константин Райкин с «Человеком из ресторана». Театр имени Моссовета покажет классическую пьесу Островского «Не все коту масленица». «Точка доступа» из Санкт-Петербурга пошли совсем другим путем: они сыграют свой спектакль «Разговоры Беженцев» в жанре иммерсивного театра прямо на вокзале «Новосибирск-Главный». Необычное представление объединяет спектакль с квестом, и мест хватит только для пятидесяти зрителей за раз. Красноярский драмтеатр имени Пушкина привезет в Новосибирск молодежную постановку по роману немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа «Чик. Гудбай, Берлин!», а «Мастерская» из Северной столицы — эпический «Тихий дон» Шолохова, который будет идти целых восемь часов. Режиссер Григорий Козлов поставил еще один спектакль программы — «Записки врача» Владимира Булгакова.

Русскую классику переработал «Балет Москва» в «Кафе Идиот» по роману Достоевского. Одним из важнейших спектаклей фестиваля «Глобус» считает «Колино сочинение», основанный на автобиографической книге Сергея Голышева «Мой сын — даун», который, как надеются организаторы, сможет заставить зрителей побороть предубеждение против кукольного театра.

С полной программой фестиваля и расписанием можно ознакомиться на сайте театра «Глобус».