НОВАТ: декабрь начался с перемен

Новосибирский театр оперы и балета получил нового художественного руководителя и открыл современный зал.

Новое назначение получил вышедший из отпуска бывший генеральный директор Владимир Кехман. Он пришел в НОВАТ в 2015 году и подарил Театру оперы и балета новое имя. Сейчас должность генерального директора занимает Снежана Любарь — Министерство культуры дало ей испытательный срок до начала лета, а Владимир Кехман приступил к работе как художественный руководитель.



Также в театре после длительного ремонта открылся концертный зал имени режиссёра Исидора Зака — зрителей порадует улучшенная акустика, новое световое оборудование удобные кресла и большой киноэкран. Всего он вмещает триста тридцать три человека. 2 декабря Владимир Кехман представил в новом зале оперу Россини Stabat Mater: «Известно, что на этой площадке работал оркестр Новосибирской филармонии под управлением Арнольда Каца, Зал, с которым связаны самые важные для истории Новосибирска музыкальные имена, а это Исидор Зак и Арнольд Кац, самой своей историей предназначен для того, чтобы стать одним из самых притягательных мест в нашем городе».