«Старый дом» продаст «Вишневый сад»

После окончания спектакля 13 декабря театр проведет открытый благотворительный аукцион в пользу животных.

В пьесе Чехова торги, вокруг которых вращается сюжет «Вишневого сада», связаны с трагической утратой любимого места, связанного с мечтами и детством, а «Старый дом» решил направить свои на доброе дело. Все средства, полученные от продажи уникальных лотов, пойдут в Новосибирский благотворительный фонд помощи животным «Варежка». Зрители смогут побороться за пять материальных и нематериальных предложений, цена которых начинается с десяти рублей:

Лот №1 – Ужин с парижским франтом Яшей (актер Ян Латышев) в ресторане «Сенат».

Лот №2 – Один день из жизни актера: участие в репетиции спектакля «Гамлет» Андрея Прикотенко, уникальный шанс увидеть, как идет подготовка к вечернему спектаклю, и посмотреть представление из рубки или с пульта режиссерского управления.

Лот №3 – Фотосессия в декорациях спектакля с собачкой по имени Рэйни, играющей в спектакле, от профессионального фотографа Катерины Коржанской.

Лот №4 – Костюм-сюрприз одного из персонажей «Вишневого сада», который может быть использован как оригинальная домашняя пижама.

Лот №5 – «Банный набор» от вечного студента Пети Трофимова.