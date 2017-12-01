Новосибирские театры объединились, чтобы помочь детям

«Красный факел», «Глобус» и «Старый дом» начинают ежегодную благотворительную акцию «Будьте добры!».

Начиная с 1 декабря, любой зритель может взять с собой на спектакль подарок для воспитанников детских домов Новосибирска и Новосибирской области. Самые нужные вещи — различные средства гигиены, подгузники любых размеров, канцелярия (раскраски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисточки), развивающие и музыкальные игрушки. Также желающие смогут поддержать детские дома деньгами — театры установили специальные колбы для сбора средств, которые, как и подарки, будут переданы в Дом ребенка №1 Новосибирска, Ояшинский дом-интернат и Чумаковскую школу-интернат. Яркие «уголки добра» располагаются в фойе театров, а «Красный факел» превратил свою в новогоднюю фотозону.

Завершится акция 13 января благотворительным концертом в «КаФе» театра «Красный факел», билеты на который уже можно купить в кассе и на сайте театра. Подробнее о «Будьте добры!» можно узнать на сайтах театров.