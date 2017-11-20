Новый премьер променял Мариинский театр на НОВАТ

Эрнест Латыпов присодинился к труппе Новосибирского театра оперы и балета.

«Меня привлекает возможность пробовать себя в разной хореографии, и в особенности в сочинениях Начо Дуато. Большая часть сезона уже расписана, мне предстоит не только исполнять знакомые партии, но и осваивать новые», — поделился танцовщик. До Новосибирска Латыпов несколько сезонов был солистом в Мариинском театре. Переход двадцатипятилетнего танцовщика — своего рода, уникальный прецедент, ранее никто не оставлял Санкт-Петербург ради НОВАТа. Латыпов — выпускник Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и лауреат премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда». Новый премьер уже выступил на сцене новосибирского театра, 18 ноября его первым спектаклем стало «Лебединое озеро» Чайковского.