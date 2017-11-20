«Глобус» покажет «104 страницы про любовь»

«104 страницы про любовь» уже исполнилось полвека – писатель, телеведущий, сценарист и драматург написал ее в 1964 году. Режиссер «Глобуса» Алексей Крикливый поделился: «Радзинский подарил нам новый тип женской героини. Ее сложно охарактеризовать одним словом вроде: земная или неземная. Некоторые сцены написаны очень поэтично, волшебно, эфирно. А некоторые – вполне конкретно». Пьесу о любви бортпроводницы и физика ставили более ста раз в России и за рубежом и дважды экранизировали: фильм Георгия Натансона назывался «Еще раз про любовь», а ремейк Веры Сторожевой с Ренатой Литвиновой – «Небо. Самолет. Девушка».

Крикливый рассказал о процессе работы: «На репетициях мы пытаемся понять, что же уникального было в этом времени, в этом воздухе, в этом юморе, в этих шуточках, в том, чтобы друг друга называть этими прозвищами. Что было за желание, как я говорю, находиться на пять сантиметров выше. Что это за проблемы, о которых пишет драматург. В чем вообще сюжет пьесы. Ведь все разваливается, когда мы к тексту пытаемся отнестись, как к историческому документу. Он не открывается путем реконструкции времени, проблем, что было в магазинах или о чем написали в газете. Это все не важно, потому что человек был влюблен».