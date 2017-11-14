Новосибирск обошел Ростов-на-Дону на «показателю инновационности»

Преподаватель географического факультета Анисья Лядова хотела выяснить, в каких регионах есть условия для «интеграции представителей различных культур». Всего она проанализировала девяносто девять музыкальных театров — по ее словам, музыка — универсальный язык, понятные представителям разных культур. Лядова пояснила: «Показатель инновационности — это отношение числа созданных инноваций к статусу места их создания. Он учитывает шесть факторов: расположение театра, концентрацию вузов в городе, уровень квалификации сотрудников, возможность трудоустройства в смежных сферах (радио, телевидение и другие), наличие значительных финансовых и экономических ресурсов региона и потребительский индекс населения». Лидером оказалась Москва с показателем 178,7 , но Новосибирск с 21 обошел Саратов и Ростов-на-Дону.

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