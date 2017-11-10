«Дом актера» покажет лучшие фото театральных премьер

Выставка «Лучшая театральная фотография-2017» собрала лучшие снимки со спектаклей, на которые можно сходить в Новосибирске.

Экспозиция состоит из сорока шести фотографий, которые участвуют в конкурсе городского фестиваля «Парадиз». Работы был предложены как пресс-службами театров, так и независимыми фотографами, лучшее фото будет выбрано 20 ноября. По словам руководителя творческого отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей РФ Юлии Чуриловой, выставка задумывалась, как «панорама театральной жизни»: «Все фотографии мы сопроводили текстами новосибирских театральных журналистов и критиков, зрители могут познакомиться и с создателями спектакля — о них тоже представлена информация».

Фото Густаво Зырянова