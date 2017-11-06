Два спектакля новосибирских театров выдвинуты на «Золотую маску»

Спектакль «Я здесь» Максима Диденко попал в четыре номинации: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника» (Павел Семченко и Максим Диденко), «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин). Постановка, премьера которой состоялась в декабре 2016 года, основана на авангардной поэзии Льва Рубинштейна. Сайт «Старого дома» поясняет: «„Я здесь“ — это постановка на тему отношений человека и власти, свободы и несвободы, силы духа и сопротивления. Обрывочные фразы, записанные автором во времена „позднего социализма“ на библиотечных карточках, не имеют единого сюжета, но преобразованы Максимом Диденко в цельное драматическое действие».

«Безымянная звезда» Филиппа Разенкова выдвинута на восемь номинаций: оперетта-мюзикл, работа дирижёра (Александр Новиков), работа режиссёра, женская роль (Валентина Воронина), мужская роль (Евгений Дудник), лучшая роль второго плана (Евгения Огнева), работа художника в музыкальном театре (Елена Турчанинова), работа художника по костюмам в музыкальном театре (Елена Турчанинова).

Двадцать четвертый фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в феврале-апреле.