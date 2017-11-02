Солист НОВАТа завоевал премию «Онегин»

Церемония состоялась 29 октября в Александринском дворце Санкт-Петербурга. Всего заявки на участие подали двадцать восемь театров со всей России. Солисты Новосибирского оперного театра вошли в шорт-лист в номинации «Дебют». Жюри возглавлял народный артист России Сергей Лейферкус. Эксперты отметили роли Зеленкова в премьерах прошлого сезона Пролог и Тонио в опере «Паяцы» и Томский в спектакле «Пиковая дама. Игра». Кузьмин получил специальный приз «Артист „Радио России“» за партию Ричарда в опере «Бал-маскарад».

5 ноября Алексей Зеленков исполнит партию Марселя в опере «Богема».