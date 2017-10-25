 «Три сестры» «Красного Факела» посмотрели Венсан Кассель и Одри Тоту

Гастрольный маршрут «Красного факела» с чеховской пьесой «Три сестры» включал в себя четыре города — Валанс, Дуэ, Париж и Тулузу. Главным событием тура стало участие в престижном Осеннем фестивале — это был всего третий раз за все время существования мероприятия, когда Россия была представлена на мероприятии, после Малого драматического театра под руководством Льва Додина и Мастерской Петра Фоменко. Билеты на все десять показов «Трёх сестёр» в театре «Одеон» были проданы за месяц до начала гастролей. Спектакли были сыграны с однодневным перерывом, что стало большим испытанием для артистов. Но новосибирским актерам оказалась по плечу бродвейская схема проката, и в каждый из вечеров зал аплодировал им стоя.

Всего «Красный факел» сыграл пьесу Чехова восемнадцать раз, проехав Францию с юга на север и обратно. Спектакль «Три сестры» поставлен главным режиссером Тимофеем Кулябиным на русском жестовом языке. Его премьера состоялась в 2015 году на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, в 2017 году актерский ансамбль отмечен специальным призом жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска».