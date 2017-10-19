Новосибирский театр оперы и балета начал бороться со спекулянтами

Каждый зритель сможет купить не больше десяти билетов на оперу в обновленном зале имени Исидора Зака.

Опера духовного сочинения Stabat Mater состоится 2 декабря. Администрация НОВАТа приняла решение ограничить количество билетов, которое может купить один человек, и повысить цены на некоторые места до пяти тысяч рублей. Причина в том, что маркетинговый отдел театра получил информацию о спросе и планах спекулянтов. Таким образом НОВАТ борется с перепродажей билетов, поскольку считает эту практику недопустимой. Самая высокая цена установлена лишь на небольшое количество мест, на остальные действует ранее заявленная в три с половиной тысячи. Особые условия касаются только Stabat Mater - билеты на другие спектакли театра по-прежнему можно купить в количестве более десяти штук по договору.