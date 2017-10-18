Новосибирский оперный театр откроет «Театральный сезон в "Одноклассниках“»

Опера «Бал-маскарад» даст старт всероссийскому проекту трансляций шедевров мировой классики «Опера XXI».

«Опера XXI» — совместное детище «Радио России», «Радио России — Культура» и социальной сети «Одноклассники». Проект представит трансляции самых ярких спектаклей музыкально-драматической сцены России в реальном времени. В каждом показе будут принимать участие радиоведущие, критики и постановщики, давая свои комментарии и отвечая на вопросы зрителей в «Открытой студии ОК Live» в соцсети «Одноклассники» и в прямом эфире «Радио России — Культура».

Триллер-опера Верди «Бал-маскарад» НОВАТа станет первой трансляцией проекта 20 октября. В прямом эфире в ней примут участие российский музыкальный критик Артём Варгафтик и ведущая программ на «Радио России» Людмила Борзяк. После старта в Новосибирске, «эстафета» перейдет в театры Самары, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.