 Театр «Старый дом» представляет новое прочтение «Господ Головлевых»

Постановка станет третьей совместной работой театра с пермским режиссером Сергеем Федотовым.

Сергей Федотов является Заслуженным артистом России, Заслуженным деятелем искусств России и лауреатом Национальной премии «Золотая Маска». Он известен не только в родной стране, но и за рубежом — в 2006 году министр культуры Чехии вручил Федотову приз газеты «Пражские новости» за особый вклад в чешскую культуру, а двумя годами ранее он был признан лучшим режиссером Чехии за постановку «Собачьего сердца» Булгакова. Он известен в театральной среде своей системой уникальных авторских упражнений для актеров, направленных на создание атмосферы и открытие внутренней энергии.

На счету Федотова две постановки в «Старом доме»: «Калека с острова Инишмаан» в 2008 году и «Сиротливый запад» в 2015 году. Оба спектакля были признаны лучшими на новосибирской театральной премии «Парадиз» , а «Сиротливый запад» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска».

Премьера «Господа Головлевы» состоится 26 октября 2017.