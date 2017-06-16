Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева получил новое здание

Городские власти отсудили здание кинотеатра «Пионер» у компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» и передали его НГДТ под руководством Афанасьева.

Два года длились судебные тяжбы мэрии и бывшего арендатора здания кинотеатра «Пионер», и, наконец, трупу театра Афанасьева можно поздравить – им больше не придется ютиться в подвале на Вокзальной магистрали. В новом просторном помещении планируется два зрительных зала: большой на 250–300 мест и малый – на 120–150. Однако о переезде говорить рано – полуразрушенному зданию предстоит серьезный ремонт. Первые работы по реконструкции начнутся уже скоро. В планах мэрии завершить их до конца 2018 года, так как следующий год для театра юбилейный – ему исполняется тридцать лет, одиннадцать из которых он ждал новый дом.