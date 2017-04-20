Театр танца Exordium вернулся с телепроекта «Танцуют все» и готовит показ спектакля «Заплати мечтой»

Вернувшись в Новосибирск, команда Exordium приступила к подготовке показа обновленного танцевально-циркового спектакля «Заплати мечтой», премьера которого состоялась в начале года. Двадцать профессиональных артистов, десять танцевальных направлений и цирковых жанров, сложный цирковой реквизит – колесо Сира, огромный воздушный куб, узкие подвесные ремни, батут, а также оригинальная музыка и видеоинсталляция – все это спектакль «Заплати мечтой».

13 мая, ДКЖ