Театр танца Exordium вернулся с телепроекта «Танцуют все» и готовит показ спектакля «Заплати мечтой»

В рамках телевизионного проекта «Танцуют все» известный новосибирский театр танца Exordium успел запомниться четырьмя яркими номерами, каждый из которых можно назвать мини-спектаклем со своей историей.

Вернувшись в Новосибирск, команда Exordium приступила к подготовке показа обновленного танцевально-циркового спектакля «Заплати мечтой», премьера которого состоялась в начале года. Двадцать профессиональных артистов, десять танцевальных направлений и цирковых жанров, сложный цирковой реквизит – колесо Сира, огромный воздушный куб, узкие подвесные ремни, батут, а также оригинальная музыка и видеоинсталляция – все это спектакль «Заплати мечтой».

13 мая, ДКЖ

 

  • Автор: Админ НСК
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  • Места: ДКЖ

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