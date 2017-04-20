В рамках телевизионного проекта «Танцуют все» известный новосибирский театр танца Exordium успел запомниться четырьмя яркими номерами, каждый из которых можно назвать мини-спектаклем со своей историей.
Театр танца Exordium вернулся с телепроекта «Танцуют все» и готовит показ спектакля «Заплати мечтой»
Вернувшись в Новосибирск, команда Exordium приступила к подготовке показа обновленного танцевально-циркового спектакля «Заплати мечтой», премьера которого состоялась в начале года. Двадцать профессиональных артистов, десять танцевальных направлений и цирковых жанров, сложный цирковой реквизит – колесо Сира, огромный воздушный куб, узкие подвесные ремни, батут, а также оригинальная музыка и видеоинсталляция – все это спектакль «Заплати мечтой».
13 мая, ДКЖ
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