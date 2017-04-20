Обладателями «Золотой Маски» в 2017 году стали новосибирские театры «Старый дом» и «Красный факел»

Если для «Красного факела» эта награда стала уже третьей, две предыдущих театру принесла другая работа нынешнего главного режиссера Тимофея Кулябина, спектакль «Онегин», то «Старый дом» впервые отмечен самой престижной театральной премией страны. Впрочем, нельзя сказать, что раньше спектакли театра «Старый дом» не получали внимания со стороны экспертного совета Национальной премии. Так в 2014 году спектакль Семена Александровского «Ручейник, или Куда делся Андрей?» принял участие в специальной программе «Золотой маски» – «Новая пьеса». В 2015 году спектакль Антонио Лателла «Пер Гюнт» вошел в список лучших спектаклей России по итогам театрального сезона. В 2016 году театр «Старый дом» стал участником главного театрального фестиваля страны со спектаклем «Элементарные частицы» по пьесе Вячеслава Дурненкова в трех номинациях: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера в драматическом театре», «Лучшая работа художника». Но до самой награды удалось добраться только в этом году с помощью выдающегося экспериментального спектакля главного режиссера театра Галины Пьяных «Снегурочка».

Текст: Павел Ютяев.

Фото: Архивы пресс-служб.