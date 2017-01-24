Театр «Глобус» совместно с культпросвет-форумом «КРУГ» объявляет конкурс на дизайн-концепцию верхнего фойе театра
Театр «Глобус» совместно с культпросвет-форумом «КРУГ» объявляет конкурс на дизайн-концепцию верхнего фойе театра! Цель конкурса – разработка дизайн-концепции, отражающей современную позицию «Глобуса» как молодежного театра, который чтит традиции и идет в ногу со временем.
Сроки приема работ: 24 января – 24 апреля.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы, представленные:
- индивидуальным исполнителем и коллективом,
- учащимися профильных учебных заведений, преподавателями и претендентами, не имеющими специальной подготовки,
- в ручной и компьютерной графике,
участвуют в конкурсе на равных условиях и претендуют на одно и то же призовое вознаграждение.
Главный приз – участие в реализации концепции, пригласительный билет на 2 персоны на 10 спектаклей театра «Глобус», эксклюзивное печатное издание-сборник со всеми конкурсными работами.
Конкурсные работы направляются в адрес Конкурсной комиссии по электронной почте krug.architecture.art@gmail.com. В теме письма указывается «Конкурс дизайн-концепций фойе «Глобуса». Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований (см. Положение о конкурсе).
К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие на адрес организатора в период с 24 января 2017 года до 12 часов 00 минут 24 апреля 2017 года. Оценка присланных работ ведется с 24 апреля по 13 мая 2017 года.
По итогам конкурса 14 мая в верхнем фойе театра «Глобус» откроется выставка конкурсных работ. В этот же день будет проведена торжественная церемония награждения победителей (I, II, III места, Приз зрительских симпатий, Специальный приз от культпросвет-форума КРУГ) и вручения дипломов об участии.
Подробную информацию о ходе конкурса, новости о выставке и полезные
материалы смотрите в группе конкурса ВКонтакте (Конкурс дизайн-концепций фойе театра Глобус)
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