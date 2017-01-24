Сроки приема работ: 24 января – 24 апреля.



В конкурсе могут принять участие все желающие. Работы, представленные:



- индивидуальным исполнителем и коллективом,

- учащимися профильных учебных заведений, преподавателями и претендентами, не имеющими специальной подготовки,

- в ручной и компьютерной графике,

участвуют в конкурсе на равных условиях и претендуют на одно и то же призовое вознаграждение.



Главный приз – участие в реализации концепции, пригласительный билет на 2 персоны на 10 спектаклей театра «Глобус», эксклюзивное печатное издание-сборник со всеми конкурсными работами.



Конкурсные работы направляются в адрес Конкурсной комиссии по электронной почте krug.architecture.art@gmail.com. В теме письма указывается «Конкурс дизайн-концепций фойе «Глобуса». Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований (см. Положение о конкурсе).



К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие на адрес организатора в период с 24 января 2017 года до 12 часов 00 минут 24 апреля 2017 года. Оценка присланных работ ведется с 24 апреля по 13 мая 2017 года.



По итогам конкурса 14 мая в верхнем фойе театра «Глобус» откроется выставка конкурсных работ. В этот же день будет проведена торжественная церемония награждения победителей (I, II, III места, Приз зрительских симпатий, Специальный приз от культпросвет-форума КРУГ) и вручения дипломов об участии.



Подробную информацию о ходе конкурса, новости о выставке и полезные

материалы смотрите в группе конкурса ВКонтакте (Конкурс дизайн-концепций фойе театра Глобус)