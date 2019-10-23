В Новосибирске хотят открыть танцевальный зал для инвалидов

Олег Бабенко уверен, что может передвигаться на своих ногах, а не на коляске, именно благодаря танцам. Он не стал бросать увлечение, даже когда узнал о своем диагнозе. Олег занимается фламенко, сальсой и бальными танцами с 1994 года и тренируется четыре раза в неделю.

Недавно с друзьями он решил учить танцам других инвалидов и подали заявку на грант губернатора. По его словам, им нужен только хороший зал с зеркалами, а среди желающих заниматься — много молодых. Если в областном гранте откажут, танцор планирует подавать заявку на президентский.