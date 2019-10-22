Хоккейная «Сибирь» проведет матч в стиле Хэллоуина

Представители клуба рассказали на официальном сайте: «Мы решили необычно провести этот вечер, и предлагаем вам стать частью стилизованного под Хэллоуин матча КХЛ! Придумывайте костюмы, надевайте их и приходите в ЛДС «Сибирь»! Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей!». Организаторы пообещали насыщенную программу и много необычного и таинственного. В этом году новосибирскому хоккейному клубу исполняется пятьдесят семь лет.