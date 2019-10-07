Илья Авербух первые представит новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» в Новосибирске

Спектакль уже два года идет по стране с оглушительным успехом. За это время все детали зрелищного представления успели отточить до идеала. В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов. Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство. На ледовом поле пылают языки настоящего пламени, в котором погибает злодей — Мышиный король.

Главные роли в спектакле исполнят Татьяна Тотьмянина Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик). А отрицательного персонажа — Мышиного короля — сыграет олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Ягудин, который помимо этих наград получил и другое признание — он введен в зал славы фигурного катания в США. Также в спектакле принимают участие Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и многие другие Олимпийские чемпионы.

Новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» состоится в Ледовом дворце спорта «Сибирь» 21 декабря в 13:00 и 18:00, 22 декабря в 13:00.