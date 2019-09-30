Футбольный клуб «Новосибирск» одержал первую победу за месяц

В первом тайме «Новосибирск» был активнее и по его результатам вышел вперед. Роман Беляев удачно пробил пенальти по воротам гостей, который был назначен на сорок четвертой минуте. Во втором тайме «Зенит» снова получил пенальти, и после этого кардинальных изменений в счете не произошло — матч закончился со счетом 2-0 в пользу новосибирской команды. Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с одиннадцатью очками. Следующий матч «Новосибирск» сыграет с командой «Чита».