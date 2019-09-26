Роман Власов женился на чемпионке мира

О новости сообщила в оциальных сетях Федерация фехтования России. «Пусть ваш союз будет крепким, а в доме всегда царит любовь и взаимопонимание. Желаем долгой и счастливой совместной жизни!» – пожелали в Федерации.

Роман Власов — борец греко-римского стиля, на его счету медали разного достоинства с международных соревнований, а также золото Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Весной 2008 года он получил серьезную травму плеча, которая, по прогнозам врачей, была несовместима с большим спортом. Однако Роман сумел полностью восстановиться и возобновить выступления на турнирах. Виолетта Колобова — двукратная чемпионка мира в фехтовании на шпагах, занимается спортом с десяти лет. Пара начала встречаться после игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, сблизившись на традиционном балу олимпийцев.