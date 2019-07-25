Болельщикам не понравился новый логотип ФК «Новосибирск»

Клуб сделал выбор с пользу логотипа, непохожего на символ хоккейной «Сибири», несмотря на то, что фанатам он пришелся по душе больше.

Автор логотипа постарался использовать образ, который сразу ассоциируется с Новосибирском — выбор пал на Театр оперы и балета. «При выборе символа клуба мы постарались учесть многочисленные пожелания болельщиков, которые высказались за круглую форму логотипа и традиционные для новосибирского футбола сине-белые цвета», — объяснили в пресс-службе клуба. Слово «Новосибирск» делит логотип на две части, символизирующие общественную жизнь и футбол, а также связывает эти два аспекта воедино.

Большинству болельщиков новый логотип не понравился по двум причинам. Некоторые настаивают, что Оперный театр не вызывает ассоциации со спортом, а другим эмблема показалась слишком сложной и громоздкой. Один из участников группы команды ВКонтакте написал: «Этот логотип больше подходит для значка оперного театра в совковом стил, который вешают на пиджак , но никак не эмблема футбольного клуба».