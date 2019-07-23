Одной оказалось мало: «Гонка героев» пройдет в Новосибирске во второй раз

Она снова пройдет на полигоне НВВКУ «Кольцово»: участников вновь будет ждать незабываемая девятикилометровая трасса и тридцать восемь препятствий. Соревноваться можно как полноценной командой из десяти человек в составе взвода, так и показать свой личный результат в забеге в формате масс-старт. Самых маленьких героев ожидает километровая трасса с не менее интересными десятью препятствиями. Организаторы пообещали, что на финише каждый получит памятный жетон со своим именем и огромную порцию незабываемых эмоций. Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная фан-зона, где каждый сможет посмотреть захватывающие показательные выступления военных и послушать зажигательные dj-сеты, почувствовать себя Робином Гудом и пострелять из настоящего лука, превратиться в индейца с помощью аквагрима, поучаствовать в спортивной эстафете от профессиональных тренеров по кросс-фиту и сразиться с лучшими из них в турнире по парной гребле на специальном тренажере, насладиться блюдами настоящей полевой кухни и еще раз окунуться в незабываемую атмосферу спортивного праздника.



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