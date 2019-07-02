В Новосибирске вновь пройдет легендарная «Гонка Героев»

13 июля 2019 года в Новосибирске на бессменной локации — полигоне НВВКУ «Кольцово» стартует легендарное спортивное мероприятие по бегу с препятствиями.

«Гонки Героев» проходят по всей России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие в общей сложности пятьсот тысяч человек.

В Новосибирске спортсменов ожидает девятикилометровая классическая трасса с захватывающими испытаниями, среди которых наклонная и вертикальная стены и заборы, рукоходы и рвы, «Болотные дебри», проползание под колючей проволокой и через проем из шин, тарзанка и, конечно же, легендарное препятствие «Эверест». Также организаторы привезут два новых препятствия, подробности о которых держатся в секрете. Как и в прошлом году, испытать свои силы смогут и юные герои — детская трасса этого года будет значительно изменена с учетом пожеланий и возможностей маленьких спортсменов.

На финише приготовлена специальная комфортная фан-зона с различными развлечениями и музыкой, которая не даст болельщикам и зрителям соскучиться. Как и прежде, гостей ждет развлекательная программа, комфортная лаундж- и кроссфит-зона, аква-грим, детская анимация и зона фудкорта. Кроме того, в этом году у болельщиков тоже есть шанс стать героями, приняв участие в розыгрыше призов «Герой фан-зоны». Ярких эмоций хватит на всех!

Для участия в «Гонке Героев» необходима регистрация на сайте heroleague.ru.