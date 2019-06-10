Клуб «Сибирь» выбыл из Футбольной национальной лиги

«Уверены, вы останетесь с нами и сейчас, когда нашему клубу, по спортивному принципу, приходится сделать шаг назад, чтобы затем шагнуть на два шага вперед», — обратилась команда к болельщикам.

«В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной Национальной Лиги. Из состава лиги были исключены «Тамбов» и «Сочи», завоевавшие по итогам сезона право сыграть в Премьер-Лиге, а также выбывшие в ПФЛ «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь. В свою очередь, «Енисей», «Чайка», «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Торпедо Москва» были официально приняты в состав ФНЛ». Команду «Сибирь» перевели в Профессиональную футбольную Лигу. По итогам сезона-2018/2019 клуб занял восемнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. «Где-то мы ошибались, в чем-то были неправы, но совершенно точно, что все мы всегда были нацелены на достижение максимального спортивного результата. Простите, что в минувшем сезоне ваши ожидания были обмануты», — прокомментировала изменения «Сибирь». На ближайшей встрече руководства клуба с учредителями будет решаться, как команда будет готовиться к новому сезону.