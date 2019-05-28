Новосибирский «Локомотив» отправил двух игроков на Лигу наций

Первый матч, который предстоит российской команде — со сборной Франции 31 мая. Игры предварительного раунда Лиги наций пройдут с 31 мая по 24 июня. Также волейбольный «Локомотив» объявил об изменениях в составе на следующий сезон — команду покинут Николай Павлов, Максим Шульгин, Николай Апаликов и Артем Смоляр . Но новосибирский клуб ждет возвращение воспитанника — после двух лет в него вернулся центральный блокирующий Максим Куликов. Он играл за «Локомотив» с 2009 по 2014 год, а последние два — за красноярский «Енисей».