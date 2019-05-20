«ЗаБег» в Новосибирске собрал три тысячи участников
По итогам полумарафона будет выбрана беговая столица России.
Среди трех тысяч бегунов, который вышли на старт в Новосибирске, были профессионалы, любители и даже дети — для них приготовили специальную дистанцию в два километра. Также впервые любители спорта смогли проверить свои силы и в скандинавской ходьбе.
Маршрут в этом году был выбран зрелищный: по улице Кирова, мимо крупнейшей библиотеки в России за Уралом – ГПНТБ и театра «Глобус». Также специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль в центре города. В открытии мероприятия приняли участие руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска Анна Терешкова. Для зрителей и болельщиков работала фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: массаж, дегустации на фуд-корте, зона активных тренировок, барбершоп и многое другое. Все желающие смогли проверить уровень гемоглобина в крови.
По итогам забегов, как и в 2018 году, будет выбрана беговая столица России, выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев:
• Среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города
• Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города
• Средней скорости бега участников «ЗаБега»
Результаты III Всероссийского полумарафона «ЗаБег»:
Абсолютное первенство дистанция 21,1 км: мужчины
Лучшее время: 01:08:36
Абсолютное первенство 21,1 км.: женщины
Лучшее время: 01:20:28
Абсолютное первенство 10 км.: мужчины
Лучшее время: 34:13
Абсолютное первенство 10 км.: женщины
Лучшее время: 37:10
Абсолютное первенство дистанция 5 км: мужчины
Лучшее время: 17:01
Абсолютное первенство дистанция 5 км: женщины
Лучшее время: 19:35
Абсолютное первенство дистанция 2 км: мужчины
Лучшее время: 07:05
Абсолютное первенство дистанция 2 км: женщины
Лучшее время: 08:10
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