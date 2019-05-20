«ЗаБег» в Новосибирске собрал три тысячи участников

Среди трех тысяч бегунов, который вышли на старт в Новосибирске, были профессионалы, любители и даже дети — для них приготовили специальную дистанцию в два километра. Также впервые любители спорта смогли проверить свои силы и в скандинавской ходьбе.

Маршрут в этом году был выбран зрелищный: по улице Кирова, мимо крупнейшей библиотеки в России за Уралом – ГПНТБ и театра «Глобус». Также специально для участников «ЗаБега» перекрыли Октябрьскую магистраль в центре города. В открытии мероприятия приняли участие руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска Анна Терешкова. Для зрителей и болельщиков работала фан-зона со спортивными и развлекательными активностями: массаж, дегустации на фуд-корте, зона активных тренировок, барбершоп и многое другое. Все желающие смогли проверить уровень гемоглобина в крови.

По итогам забегов, как и в 2018 году, будет выбрана беговая столица России, выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев:

• Среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города

• Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города

• Средней скорости бега участников «ЗаБега»

Результаты III Всероссийского полумарафона «ЗаБег»:

Абсолютное первенство дистанция 21,1 км: мужчины

Лучшее время: 01:08:36

Абсолютное первенство 21,1 км.: женщины

Лучшее время: 01:20:28

Абсолютное первенство 10 км.: мужчины

Лучшее время: 34:13

Абсолютное первенство 10 км.: женщины

Лучшее время: 37:10

Абсолютное первенство дистанция 5 км: мужчины

Лучшее время: 17:01

Абсолютное первенство дистанция 5 км: женщины

Лучшее время: 19:35

Абсолютное первенство дистанция 2 км: мужчины

Лучшее время: 07:05

Абсолютное первенство дистанция 2 км: женщины

Лучшее время: 08:10