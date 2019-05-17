Новосибирск ждет главное беговое событие страны

19 мая в 13.00 стартует полумарафон «ЗаБег», который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

На этот раз полумарафон пройдет в девятнадцати городах, к нему впервые присоединились Тула, Пермь, Углич, Курск, Великий Новгород и Старый Оскол. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в двадцать один, десять или пять километров, а самые маленькие участники пробегут два вместе с родителями.

Маршрут «ЗаБега» в Новосибирске будет пролегать по улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша будет располагаться на площади перед ГПНТБ, специально для участников «ЗаБега» перекроют Октябрьскую магистраль в центре города, но для автолюбителей предусмотрены варианты объездов.

«ЗаБег» — это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством развлечений в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.

Город, победивший в полумарафоне, завоюет почетный титул беговой столицы России. В прошлом году ею стала Казань. Выбор победителя проводится на основе трех критериев:

· Среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками города

· Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города

· Средней скорости бега участников «ЗаБега»

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.