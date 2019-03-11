Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

По итогам, Павлова заняла девятое место в пасьюте, показав лучший результат среди четырех российских биатлонисток. Спортсменка начала гонку через одну минуту и восемь секунд после лидера, точно отстрелявшись на первом рубеже. Второй и третий Павлова преодолела без единого промаха и по его итогам переместилась на шестую строчку. Помешало ей отставание на заключительном этапе — у ее соперниц было преимущество в минуту и двадцать секунд, а Евгения допустила один промах и отправилась на штрафной круг. Золото и бронза достались немецкой сборной, а серебро — норвежской.