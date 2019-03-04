Новосибирская биатлонистка поедет на чемпионат мира

Кроме нее в команде участвуют Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклева. В январе российская женская сборная забрала «золото» в четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, где Евгения Павлова выступала с отличной скоростью и заняла в общем рейтинге пятое место. Эта победа стала исторической — первой для России за семь лет. На чемпионате Европы Павлова завоевала золотую медаль в паре с Дмитрием Малышко.

Чемпионат мира начнётся со смешанной эстафеты, масс-старт состоится 17 марта.