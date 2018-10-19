Легионер «Сибири» возвращается с больничного

«Ожидаем появление Юкки Пелтолы в составе «Сибири» 20 октября в матче с минским «Динамо»!», — сообщило руководство команды.

Финский легионер был на больничном месяц — с 18 октября, после того, как он получил травму во время матча с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Также в игру возвращается капитан Олег Пиганович, который пропустил последние две встречи.

«Капитан здоров и готовится к матчу с минским «Динамо»», — поделилась радостными новостями команда в своем сообществе ВКонтакте. Встреча состоится уже завтра, 20 октября в Новосибирске, и фанаты возлагают на него большие надежды — текущий сезон выдался для «Сибири» на редкость неудачным.