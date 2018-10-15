«Автомобилист» одолел хоккейную «Сибирь»

Проигрыш стал пятнадцатым в этом сезоне для новосибирской команды.

Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. Первый период прошел безрезультатно для обеих команд — первый гол удалось забить только на двадцать третьей минуте защитнику «Автомобилиста» Михаилу Мамкину. Второй — на счету у его коллеги по команде Франсиса Паре. «Сибирь» пережила много удалений: защитников Максима Игнатовича и Константина Алексеева удалили за подножку, нападающего Максим Казаков — за опасную игру, а на тридцать шестой минуте всей команде объявили дисциплинарный штраф до конца игры. Единственный гол «Сибири» удался Александру Логинову.