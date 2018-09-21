Хоккейная «Сибирь» проиграла девятый матч подряд

Новосибирский клуб уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:3.

До игры губернатор Андрей Травников назвал матч «принципиальным»: «Во-первых, это наши соседи и принципиальные соперники, а во-вторых, именно из-за проигрыша омской команде в прошлом году "Сибирь" не прошла в плей-офф… Серию проигрышей нужно переламывать». Но надеждам было не суждено оправдаться — Омск открыл счет в конце первого периода, а в середине игры «Сибирь» пережила два удаления. После этого хозяева пропустили две шайбы на тридцать первой и тридцать второй минуте, единственный гол в команде забросил Владислав Наумов.

Сейчас «Сибирь» занимает последнюю строку турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующий матч команда проведёт 24 сентября в гостях у казанского «Ак Барса».