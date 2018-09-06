Центр Новосибирска перекроют ради Сибирского фестиваля бега

8 сентября на площади Ленина начнется XXI Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича.

Как сообщила мэрия, в субботу, движение в Центральном районе прервется с 7 до 19 часов. «Сибирский фестиваль бега — важное событие для города. Мы прекрасно понимаем, что перекрыть на весь день центр города — непростая задача. Фестиваль бега заслуживает внимания. Это подчеркивает его статусность и значимость, — объяснил начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский.

На сегодняшний день в полумарафоне зарегстрировались более тысячи двухсот оплативших стартовый взнос участников. В прошлом году в забегах приняли участие более десяти тысяч человек: дистанции для подростков собрали шесть тысяч человек, в массовом старте на 3 600 метров участвовало около трех тысяч бегунов, в полумарафоне — полторы тысячи спортсменов.

Стартовые пакеты участникам необходимо получить заранее — 6 и 7 сентября — в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) по адресу: Красный проспект, 38. Полную программу мероприятия можно найти на сайте www.marafonnsk.ru