«Гонка Героев» возвращается в Новосибирск с единственным мероприятием в 2018 году

«Гонка Героев» — популярный забег с препятствиями, который 23 июня снова пройдет на полигоне НВВКУ «Кольцово». Организаторы каждый год удивляют участников и посетителей мероприятия приятными сюрпризами и нововведениями. В этом году изменения коснулись и формата мероприятия — вместо нескольких региональных этапов будет одна большая «Гонка Героев» на город, которая соберет более трех тысяч участников и объединит в себе сразу четыре популярных формата — традиционный командный забег для новичков, чемпионат для более подготовленных и нацеленных на результат участников, масс-старт для любителей и детский забег протяженностью в среднем до шестисот метров с десятью препятствиями для самых маленьких героев от трех до двенадцати лет. Среди детских препятствий, как вариации "взрослых" испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), так и специально разработанные детские конструкции.



«Гонку Героев» можно посетить как одному, так и с друзьями и семьей. Основная идея — превратить проект в опен-эйр спортивный фестиваль: с яркой и насыщенной фан-зоной и практически круглосуточными развлекательными активностями — их количество, кстати, значительно вырастет.

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