Хоккейная «Сибирь» прощается с четырьмя игроками

Об изменениях в составе команды сообщил на встрече с болельщикам генеральный менеджер Кирилл Фастовский.

Главной новостью стал добровольный уход нападающего Степана Санникова, который играл за «Сибирь» всю свою спортивную карьеру — он пришел в клуб в 2008 году. Также команду покинут Бергстрем, Закриссон и Тичар, а по Салаку решение еще не принято. Фастовский заверил болельщиков, что в списке легионеров, с которыми «Сибирь» сейчас ведет переговоры — «хоккеисты высокого уровня».

Также в клуб пришел новый тренер защитников — им стал Алексей Кривченков, который ранее выступал за команду в сезоне 1998/1999. «Сибирь» расторгла контракт с ассистентом главного тренера «Сибири» Павлом Зубовым, который проработал в тренерском штабе три сезона.

Хоккейный клуб «Сибирь» по соглашению сторон расторг контракт с ассистентом главного тренера «Сибири» Павлом Зубовым.