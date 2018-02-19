Сборная России по хоккею разгромила команду США

Третий для нашей команды матч на Олимпиаде в Пхенчхане закончился со счетом 4:0.

Несмотря на убедительную победу, эксперты советуют российской сборной не расслабляться — США пришлось укомплектовывать свою команду игроками своего «европейского» состава. Дело в том, что НХЛ отказалась посылать в Пхенчхан основных хоккеистов, так что представляют Америку спортсмены, выступающие в Европе и низших и студенческих североамериканских лигах.

Во время матча героями российской сборной стали нападающие Николай Прохоркин и Илья Ковальчук, оформившие по дублю. Встреча с США стала заключительной для команды на групповом этапе — теперь она, как победитель, минует дополнительный квалификационный раунд. Следующий матч состоится 21 февраля.