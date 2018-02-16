Роскомнадзор борется с неофициальной продажей билетов на ЧМ-2018

В «черный список» внесли двести сайтов, занимавшихся продажей контрафактных билетов и продукции чемпионата мира по футболу-2018, который начнется в июне.



Некоторые сайты удалили информацию, а к небольшому количеству был ограничен доступ. Билеты на Чемпионат начали продавать еще в начале зимы — из-за популярности мероприятия купить их совсем не просто. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. На групповом этапе наша сборная встретится с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.