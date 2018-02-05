Новосибирский боксер стал международным чемпионом

Миша Алоян победил Александра Эпиноса и был признан чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации.

Бой с противником из Никарагуа длился десять раундов и был непростым для новосибирского спортсмена — в начале матча он пропустил несколько ударов. По этой причине решение судей было неединодушным: двое отдали предпочтение Алояну, а один посчитал достойным титула Эпиносу, итоговые результаты были 96:95, 94:96, 96:94. Для боксера из Никарагуа этот бой стал первым поражением за его карьеру, а для Миши — четвертой победой. Сейчас он назван интернациональным чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации в весовой категории до пятидесяти двух килограммов.