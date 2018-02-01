Новосибирские биатлонистка и тренер поедут в Пхёнчхан

Надежда Федорова примет участие в Паралимпийских играх в Южной Корее, а Дениса Лампартера пригласили на Олимпиаду, которая начнется уже 9 февраля.

Новосибирский тренер команды по сноуборду вошел в число удачливых восьмидесяти. Трое его воспитанников будут выступать в категории «борд-кросс». Всего приглашение в Корею в этом году получили сто шестьдесят девять спортсменов.

Биатлонистка Федорова, бронзовый призер Кубка мира, стала одной из тридцати пяти российских участников Паралимпиады, которые будут выступать под нейтральным флагом. Спортсменка надеется, что решение относительно ее участия не изменится. Игры начнутся на месяц позже основных и пройдут в марте — с 9 по 18.