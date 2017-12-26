«Сибирь» уступила бывшим воспитанникам своего тренера

Хоккейный матч между новосибирской командой и «Салаватом Юлаевым» окончилась с перевесом в три очка в пользу уфимского клуба.





«Сибирь» уверенно вела встречу вплоть до двадцатой минуты — спортсменам удалось забить три шайбы с начала встречи. Ими отличились Александр Бергстрём, Патрик Закриссон и Владислав Наумов, а ворота защищал Александр Салак.. Но потом команды как будто поменялись местами, и «Сибири» не удалось забить больше ни одного гола. Хоккеисты «Салавата Юлаева» перехватили инициативу и окончили матч со счетом 6:3, причем, последняя шайба была заброшена ими в пустые ворота новосибирской команды.