Новосибирские сноубордистки взяли «бронзу» на этапе Кубка Мира

Для одной из них соревнования стали первыми после лечения.



Мария Васильцова и Кристина Пауль завоевали третье место в командной гонке. Новосибирским спортсменкам пришлось соревноваться с командами из Франции и Канады, в итоге, им удалось вырвать победу у европейских соперников. Теперь у тандема есть шансы поехать на Олимпиаду в Южную Корею, но точно это будет известно только в конце января. Успехи их коллеги-мужчин, к сожалению, оказались более скромными — Даниил Дильман и Николай Олюнин дошли только до этапа четвертьфинала с итоговым одиннадцатым местом.