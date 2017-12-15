Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с нападающим из сборной Словении

Договор с Роком Тичаром заключен до конца сезона, в новосибирский клуб он переходит как «свободный агент».

Форвард начал свою карьеру в составе «Слована», затем перешел в екатеринбургский «Автомобилист». Следующим клубом Тичара стал «Торпедо» Нижнего Новгорода, но контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, как сообщил сайт команды: «Ранее хоккеист был помещён в список отказов, но его не забрал ни один клуб. В нижегородской команде Тичар набрал 3 (0+3) балла за результативность в 15 встречах при показателе полезности 0». «Сибирь» недавно сменила тренера, и сейчас уверенно двигается вперед — под руководством Владимира Юрзинова она одержала первую победу над челябинским «Трактором», следующий матч состоится 20 декабря.