Новосибирские победы: хоккейная «Сибирь», плавание и фехтование

Пловец Даниил Марков привез домой полный комплект медалей с соревнований юниоров в Екатеринбурге.

Всего новосибирская команда завоевала золото, серебро и две бронзы. Даниил Марков стал лучшим в стиле «баттерфляй» на дистанции пятьдесят метров, немного уступил на ста и занял второе место, и взял третье на стометровке вольным стилем. Еще одну бронзу завоевала Александра Кичигина на дистанции пятьдесят метров брассом.

Юниоры-фехтовальщики соревновались в Германии — саблист Михаил Костенко занял первое место в личном первенстве, одержав победу над двумя соперниками из Франции, а Алина Михайлова принесла своей команде бронзу, уступив другой спортсменке из России всего одно очко.

Хоккейная «Сибирь» встретилась с челябинским «Трактором». Победа далась новосибирской команде непросто, и матч закончился со счетом 4:3 — шайбы забили Закриссон, Бергстрем, Иванов и Санников. «Сибири» удалось немного реабилитироваться после сокрушительного поражения от «Локомотива».